Serena Williams überrascht mit Zweitrunden-Sieg bei US Open

New York - Der Abschied von Serena Williams ist abermals verschoben: Die Tennis-Ikone sorgte bei den US Open für eine große Überraschung und zog unter dem tosenden Applaus im Arthur Ashe Stadium von New York in die dritte Runde ein.

Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin aus den USA gewann in der Nacht zu Donnerstag gegen die Weltranglisten-Zweite Anett Kontaveit aus Estland nach einer starken Leistung mit 7:6 (7:4), 2:6, 6:2.

In der nächsten Runde trifft die 40-jährige Williams, die im Vergleich zum Auftaktmatch gegen Danka Kovinic aus Montenegro deutlich mehr Spielfreude und Selbstvertrauen zeigte, auf die Australierin Ajla Tomljanovic.

Beim Hartplatzturnier am USTA Billie Jean King National Tennis Center, wo sie 1999 als 17-Jährige ihren ersten Grand-Slam-Titel gewann, tritt Williams noch mit ihrer Schwester Venus im Doppel an. Gegnerinnen am Donnerstag sind Lucie Hradecka/Linda Noskova aus Tschechien. Die Williams-Schwestern, die zusammen 14 Grand-Slam-Turniere im Doppel gewannen, stehen dank einer Wildcard erstmals seit den French Open 2018 wieder gemeinsam auf dem Platz.

Williams hatte vor drei Wochen ihren Rücktritt als Leistungssportlerin angekündigt - für sie stilgerecht im Modemagazin „Vogue“. Bei dem Gedanken daran empfinde sie „großen Schmerz. Es ist das Härteste, das ich mir jemals vorstellen konnte“, hatte die bald 41 Jahre alte Amerikanerin erklärt.

