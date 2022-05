Siegemund und Niemeier fehlt in Paris-Quali noch ein Sieg

Steht nur noch einen Sieg vor der Qualifikation für die French Open: Laura Siegemund. (Bild: dpa) (Foto: Tom Weller/dpa/Archiv)

Paris - Laura Siegemund und Jule Niemeier sind bei den French Open nur noch jeweils einen Sieg vom Hauptfeld entfernt. Siegemund (34) gewann in der zweiten Runde der Qualifikation gegen die Chinesin Xiyu Wang mit 6:3, 6:3.

Niemeier (22) setzte sich in Paris gegen die französische Lokalmatadorin Jessika Ponchet mit 6:4, 6:0 durch. Das zweite Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison beginnt am Sonntag. Bislang sind bei den Damen in Angelique Kerber, Andrea Petkovic und Tatjana Maria nur drei deutsche Spielerinnen dabei.

© dpa-infocom, dpa:220518-99-339356/2