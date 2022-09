Spanier Alcaraz erreicht Viertelfinale in New York

Hat das Viertelfinale erreicht: Der Spanier Carlos Alcarez jubelt nach einem Punktgewinn. (Bild: dpa) (Foto: Adam Hunger/AP/dpa)

New York - Der spanische Mitfavorit Carlos Alcaraz ist in das Viertelfinale bei den US Open der Tennisprofis eingezogen. Der 19 Jahre alte Weltranglisten-Vierte setzte sich in New York gegen den ehemaligen US-Open-Sieger Marin Cilic aus Kroatien durch.

Alcaraz gewann 6:4, 3:6, 6:4, 4:6, 6:3 und machte erst um 2.24 Uhr Ortszeit nach 3:53 Stunden Spielzeit den Erfolg perfekt. In einem Duell der Nachwuchsstars trifft er am Mittwoch auf den 21 Jahre alten Jannik Sinner aus Italien.

Dann spielt auch der Russe Andrej Rubljow gegen US-Lokalmatador Frances Tiafoe, der den 22-maligen Grand-Slam-Turniersieger Rafael Nadal aus Spanien bezwungen hatte. Das Viertelfinale beginnt bereits am Dienstag. Zunächst trifft der Italiener Matteo Berrettini auf den Norweger Casper Ruud (18.00 Uhr/Eurosport), in der Nacht zum Mittwoch spielt der Australier Nick Kyrgios gegen Karen Chatschanow aus Russland. Keiner der acht Viertelfinalisten konnte bisher bei einem der vier Grand-Slam-Turniere den Titel holen.

