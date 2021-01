Struff verpasst Halbfinale in Antalya knapp

Ist in Antalya ausgeschieden: Jan-Lennard Struff. Foto: Jonas Güttler/dpa (Bild: dpa) (Foto: Jonas Güttler/dpa)

Antalya - Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff hat den Einzug ins Halbfinale beim Tennis-Turnier im türkischen Antalya knapp verpasst.

Der 30 Jahre alte Warsteiner verlor am Montag bei der mit 361.800 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung im Viertelfinale gegen Jeremy Chardy aus Frankreich mit 6:4, 2:6, 6:7 (8:10). Chardy verwandelte nach 2:36 Stunden seinen zweiten Matchball. Zuvor hatte Struff selbst im Tiebreak zwei Matchbälle nicht nutzen können.

Für die deutsche Nummer zwei geht es nun am Donnerstag nach Melbourne. Dort muss sich Struff wegen der Coronavirus-Pandemie und der strengen Einreisebestimmungen in Australien wie alle anderen Spielerinnen und Spieler zunächst für zwei Wochen in Quarantäne begeben. Während dieser Zeit dürfen die Profis das Hotel fünf Stunden am Tag verlassen und trainieren. Die Australian Open sollen am 8. Februar beginnen. Zuvor sind der ATP Cup sowie je zwei Turniere bei den Damen und Herren geplant.

