Swiatek und Jabeur erreichen Finale

Ons Jabeur jubelt nach einem Sieg bei den US Open. (Bild: dpa) (Foto: Jason Decrow/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

New York - Nach der Tunesierin Ons Jabeur hat auch Iga Swiatek aus Polen das Finale der US Open erreicht. Die Weltranglisten-Erste setzte sich in ihrem Halbfinale in der Nacht zu Freitag gegen die Belarussin Aryna Sabalenka mit 3:6, 6:1, 6:4 durch und zog zum dritten Mal in ein Grand-Slam-Endspiel ein. Dort trifft sie am Samstag auf Ons Jabeur, die sich kurz zuvor gegen die Französin Caroline Garcia nach nur 66 Minuten überraschend deutlich mit 6:1, 6:3 durchgesetzt hatte und nun als erste Spielerin aus Afrika in der Profi-Ära im Finale der US Open steht.

Die zweimalige French-Open-Gewinnerin Swiatek startet schwach und hatte mit den starken Grundlinienschlägen der an Nummer Sechs gesetzten Sabalenka Probleme. Doch nach dem verlorenen ersten Satz fing sich die Favoritin und feierte am Ende nach einem Kraftakt ihren 56. Sieg im Jahr 2022.

© dpa-infocom, dpa:220909-99-688614/3