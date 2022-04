Steht beim Turnier in Bogota im Viertelfinale: Tatjana Maria in Aktion. (Bild: dpa) (Foto: Dave Hunt/AAP/dpa)

Bogota - Tennisspielerin Tatjana Maria hat das Viertelfinale beim Turnier in Bogotá erreicht.

Die 34-Jährige aus Bad Saulgau gewann gegen die an Nummer drei gesetzte Schwedin Rebecca Peterson mit 6:1, 6:4. In der Runde der letzten Acht des mit fast 240.000 Dollar dotierten Turniers ist in Mirjam Björklund erneut eine Schwedin ihre Gegnerin.

© dpa-infocom, dpa:220407-99-827415/2