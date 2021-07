Tennis-Doppel Zverev/Struff verpasst Olympia-Halbfinale

Alexander Zverev (r) und Jan-Lennard Struff haben das Halbfinale im Doppel verpasst. Foto: Marijan Murat/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marijan Murat/dpa)

Tokio - Das Tennis-Doppel Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff hat die Medaillenchance bei den Olympischen Spielen in Tokio vertan.

Im Viertelfinale unterlag das deutsche Duo den US-Amerikanern Austin Krajicek und Tennys Sandgren verdient mit 3:6, 6:7 (4:7). Damit ist keine deutsche Paarung mehr im Wettbewerb.

Anders als am Vortag blieben Struff und Zverev nicht ohne eigenen Aufschlagverlust. Die beiden kassierten beim Service von Struff ein Break zum 2:4, es war die Entscheidung im ersten Satz. Ein paar Mal schüttelte Zverev den Kopf, verärgert schmiss er im zweiten Durchgang nach einem verschlagenen Volley seinen Schläger. Der Hamburger und der Sauerländer kämpften sich dann in den Tiebreak, in dem die US-Profis aber die Besseren waren.

Das andere deutsche Doppel Tim Pütz und Kevin Krawietz war im Achtelfinale ausgeschieden. Die bisher letzte olympische Medaille eines Herren-Doppels feierten 2004 in Athen Nicolas Kiefer und Rainer Schüttler mit Silber.

Im Einzel geht Medaillen-Mitfavorit Zverev am Donnerstag als Favorit in das Viertelfinale gegen den Franzosen Jeremy Chardy. Vor dem Doppel-Aus hatte der Weltranglisten-Fünfte 6:4, 7:6 (7:5) gegen den Georgier Nikolos Bassilaschwili gewonnen.

Mixed-Duo sorgt für Überraschung

Indes sorgten Laura Siegemund und Krawietz haben zum Auftakt des Mixed-Wettbewerbs im Tennis bei den Olympischen Spielen für eine Überraschung. Die einzige deutsche Paarung bezwang die an drei gesetzten US-Amerikaner Bethanie Mattek-Sands und Rajeev Ram 6:4, 5:7, 10:8 und zogen ins Viertelfinale ein. Dort treffen sie auf den serbischen Topstar Novak Djokovic und Nina Stojanovic. Der dritte Satz wurde als sogenannter Match-Tiebreak ausgespielt.

