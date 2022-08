Tennis-Profi Otte fit für US Open

Fit für die US Open: Oscar Otte. (Bild: dpa) (Foto: David Inderlied/dpa)

Berlin - Tennis-Profi Oscar Otte kann bei den US Open starten. Der 29-Jährige hatte sich im Juli nach seiner Drittrunden-Niederlage in Wimbledon einer Arthroskopie am Innenmeniskus unterzogen und ist nun nach fünf Wochen intensiver Reha wieder fit.

„Reha erfolgreich abgeschlossen, bereit für New York“, schrieb der Kölner auf Instagram. Nach der Absage von Olympiasieger Alexander Zverev, der nach seiner Fußverletzung nicht rechtzeitig fit wurde, ist Otte der beste deutsche Spieler beim letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres ab dem 29. August in New York.

Im Vorjahr war der Weltranglisten-41. ins Achtelfinale eingezogen und hatte damit sein bisher bestes Ergebnis bei einem der vier wichtigsten Tennisturniere erzielt.

