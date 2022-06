Tennis-Routinier Tatjana Maria in dritter Runde

Steht in der dritten Runde von Wimbledon: Tatjana Maria ballt die Faust. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

London - Tatjana Maria hat als dritter deutscher Tennisprofi die dritte Runde beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon erreicht. Die 34-Jährige aus Bad Saulgau gewann mit 6:3, 1:6, 7:5 gegen die leicht favorisierte Rumänin Sorana Cirstea.

Im entscheidenden Satz lag die zweifache Mutter bereits mit 0:3 hinten, kämpfte sich aber zurück und verwandelte nach mehr als zwei Stunden ihren ersten Matchball.

In der nächsten Runde geht es gegen die an Nummer fünf gesetzte Griechin Maria Sakkari oder Viktorija Tomowa aus Bulgarien. Für die Weltranglisten-103. Maria ist es bei ihrer zehnten Wimbledon-Teilnahme ihr zweiter Drittrunden-Einzug. Zuvor hatten es bereits Jule Niemeier und Oscar Otte in die Runde der besten 32 geschafft.

