Tennis-Star Osaka bei US Open kampflos weiter

New York - Titelverteidigerin Naomi Osaka ist kampflos in die dritte Runde der US Open eingezogen.

Die 23 Jahre alte japanische Tennisspielerin musste in New York nicht wie angesetzt zu ihrem Zweitrunden-Match antreten, weil ihre serbische Gegnerin Olga Danilovic aus medizinischen Gründen zurückzog. Das teilten die Veranstalter mit. Die Weltranglisten-Dritte Osaka zählt beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison zu den Favoritinnen bei den Damen. In der dritten Runde trifft Osaka jetzt auf die Estin Kaia Kanepi oder die Kanadierin Leylah Fernandez.

