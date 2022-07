Tennisprofi Topo verliert zum Auftakt in Hamburg

Kam in Hamburg nicht über die erste Runde hinaus: Marko Topo. (Bild: dpa) (Foto: Frank Molter/dpa)

Hamburg - Marko Topo ist als erster deutscher Tennisprofi bei den European Open in Hamburg ausgeschieden.

Der 18 Jahre alte Qualifikant aus München unterlag in der ersten Runde dem Slowaken Alex Molcan mit 5:7, 3:6. Topo trat in der Vergangenheit für Serbien an und spielt seit diesem Sommer wieder für Deutschland. Insgesamt stehen beim ATP-Turnier fünf deutsche Spieler im Hauptfeld. Zudem findet gleichzeitig auch ein WTA-Turnier statt - erstmals seit 1978 treten wieder Herren und Damen parallel am Rothenbaum an.

