Tennisstar Nadal scheitert im Achtelfinale

New York - Der spanische Tennisstar Rafael Nadal ist bei den US Open in New York überraschend im Achtelfinale gescheitert. Der 22-malige Grand-Slam-Turniersieger musste sich in der Nacht zu Dienstag dem US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 4:6, 6:4, 4:6 und 3:6 geschlagen geben und kassierte damit im 23. Grand-Slam-Spiel dieses Jahres die erste Niederlage.

Zuvor hatte der 36-Jährige die Australien Open und French Open gewonnen, in Wimbledon war er zum Halbfinalmatch gegen den Australier Nick Kyrgios wegen einer Bauchmuskelverletzung nicht angetreten.

Der 24-Jährige Tiafoe ist der jüngste männliche US-Tennisprofi im Viertelfinale der US Open seit Andy Roddick 2006. In der Runde der besten Acht trifft der an Nummer 22 gesetzte Tiafoe auf den Russen Andrej Rubljow, der sich gegen den Briten Cameron Norrie klar mit 6:4, 6:4 und 6:4 durchsetzte.

