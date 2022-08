Thiem und Venus Williams erhalten Wild Cards für US Open

Hat eine Wild Card für die US Open erhalten: Dominic Thiem. (Bild: dpa) (Foto: Hamish Blair/AP/dpa)

New York - Die beiden früheren US-Open-Sieger Dominic Thiem und Venus Williams haben Wild Cards für das letzte Grand Slam des Jahres erhalten.

Der Österreicher Thiem, der das Turnier 2020 in einem packenden Finale gegen Deutschlands besten Tennisspieler Alexander Zverev gewonnen hatte, bekam eine von acht Startberechtigungen für das Hauptfeld. Das teilten die Veranstalter des am 29. August beginnenden Events in New York mit. Kurz nach seinem Erfolg vor zwei Jahren hatte der frühere Weltranglistendritte über ein Jahr lang mit Verletzungsproblemen zu kämpfen gehabt.

Auch die 42-jährige Williams war lange verletzt, bevor sie in diesem Jahr beim Doppel-Turnier in Wimbledon auf die Tour zurückkehrte. Neben Williams erhielt unter anderen auch die frühere Australien-Open-Gewinnerin Sofia Kenin eine Wild Card. Williams' Schwester Serena ist trotz ebenfalls langfristiger Verletzungsprobleme wegen ihres geschützten Ranglistenplatzes bei den US Open dabei. Die 23-malige Grand-Slam-Siegerin hatte zuletzt bekanntgegeben, ihre Karriere in Kürze beenden zu wollen. Es wird erwartet, dass die Amerikanerin nach den US Open zurücktritt.

