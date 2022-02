Thomas Muster trauert um Trainer Ronald Leitgeb

Der Tennis-Trainer Ronald Leitgeb ist verstorben. Foto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa (Bild: dpa) (Foto: Herbert Pfarrhofer/APA/dpa)

Kitzbühel - Der erfolgreiche österreichische Tenniscoach Ronald Leitgeb ist im Alter von 62 Jahren gestorben.

Der ehemalige Trainer von French-Open-Sieger Thomas Muster starb unerwartet in seinem Haus in Kitzbühel, wie seine Familie in einer Stellungnahme erklärte. Leitgeb managte und trainierte Muster während der 1980er und 90er Jahre. Während ihrer Zusammenarbeit stieg Muster im Jahr 1996 zum ersten und bislang einzigen Weltranglisten-Ersten aus Österreich auf.

«Der Schock sitzt zu tief, um es in Worte zu fassen», schrieb der 54-jährige Muster in einer Stellungnahme. «Lieber Ronnie, mit Respekt und Demut bedanke ich mich, Teil deines Lebens gewesen zu sein und all diese großartigen Momente mit dir geteilt zu haben.»

Leitgeb trainierte auch den Italiener Andrea Gaudenzi, der inzwischen Vorsitzender der Herrenprofi-Organisation ATP ist. Außerdem managte der Österreicher unter anderen die Profis Jürgen Melzer und Nikolai Dawydenko. Von 2012 bis 2015 war Leitgeb Präsident des Österreichischen Tennisverbandes.

