Top-Favorit Djokovic zieht in zweite US-Open-Runde ein

New York - Der Weltranglistenerste Novak Djokovic ist bei den US Open in die zweite Runde eingezogen.

Der 34-Jährige ließ dem dänischen Turnier-Debütanten Holger Vitus Nodskov Rune trotz eines Satzgewinns des 18-Jährigen keine Chance und siegte am Dienstag (Ortszeit) nach vier Sätzen mit 6:1, 6:7 (5:7), 6:2 und 6:1.

Der Top-Favorit will beim letzten Grand Slam des Jahres in New York nach den Australian Open, French Open und Wimbledon auch das vierte große Turnier des Jahres für sich entscheiden. Der Serbe gewann die US Open bereits drei Mal - 2018, 2015 und 2011. In der zweiten Runde trifft er auf den Niederländer Tallon Griekspoor, der den Sauerländer Jan-Lennard Struff überraschend aus dem Turnier schmiss.

