US-Teenager Coco Gauff bei US Open raus

New York - Tennis-Shootingstar Coco Gauff hat erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier ihr Erstrunden-Match verloren und ist bei den US Open bereits ausgeschieden.

Die 16 Jahre alte US-Amerikanerin unterlag am Montag (Ortszeit) in New York der an Nummer 31 gesetzten Anastasija Sevastova aus Lettland 3:6, 7:5, 4:6.

Gauff hatte bei ihren bisherigen drei Teilnahmen an den vier wichtigsten Turnieren jeweils mindestens die dritte Runde erreicht. Ihr Durchbruch gelang der damals 15-Jährigen im vergangenen Jahr in Wimbledon, als sie in der ersten Runde Venus Williams besiegte. Bei den Australian Open zu Beginn dieses Jahres erreichte sie erstmals das Viertelfinale bei einem Grand-Slam-Turnier.

Bei den Herren erreichte in Stefanos Tsitsipas einer der Mitfavoriten auf den Titel souverän die zweite Runde. Der an Nummer vier gesetzte Grieche ließ Albert Ramos aus Spanien beim 6:2, 6:1, 6:1 keine Chance. Als erster Profi aus den Top Ten der Setzliste scheiterte der Argentinier Diego Schwartzman an Cameron Norrie aus Großbritannien.

