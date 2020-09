Veranstalter hoffen auf Turnier in Köln auch 2021

Edwin Weindorfer, Geschäftsführer der Emotion Group und Veranstalter der ATP-Turniere in Köln. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Köln - Die Veranstalter der beiden Tennis-Turniere in Köln im Oktober hoffen darauf, dass die Domstadt auch in Zukunft einen festen Platz im Turnierkalender der ATP hat.

«Die Chance besteht auf jeden Fall, ein Turnier hier langfristig zu etablieren», sagte Organisator Edwin Weindorfer in Köln. «Wir haben zwei sogenannte Corona-Lizenzen für 2020 erworben. Es gibt keine Garantie für 2021, aber wir haben uns gewisse Vorrechte gesichert», sagte der Österreicher.

In der Kölner Lanxess Arena finden vom 10. bis 18. und vom 18. bis 25. Oktober zwei direkt aufeinanderfolgende Herren-Turniere statt. Zugpferd ist US-Open-Finalist Alexander Zverev, der an beiden Events teilnehmen wird. Auch die deutsche Nummer zwei Jan-Lennard Struff und der Brite Andy Murray haben bereits ihre Zusage für beide Turniere gegeben.

Nach den jüngsten Regelungen der Politik planen die Veranstalter mit 6600 Zuschauern pro Tag. Wie schon bei der Showkampf-Serie in Berlin im Juli, die Weindorfer zusammen mit Barbara Rittner organisiert hatte, setzt das Duo auch in Köln auf ein strenges Hygiene- und Sicherheitskonzept. «Wir wissen, dass wir auch in dem Bereich alle einen guten Job machen müssen», sagte Rittner, die in Köln als Turnierdirektorin fungiert.

