Zverev auch 2021 beim Turnier in München dabei

München - Alexander Zverev ist auch in diesem Jahr wieder das Zugpferd der BMW Open in München. Deutschlands bester Tennisspieler gab seine Zusage für die Veranstaltung vom 24. April bei 2. Mai, wie die Organisatoren bekanntgaben.

«Ich habe das Turnier zwei Mal gewonnen, ich hoffe, dass ich dieses Jahr den dritten Titel holen kann», sagte Zverev in einer Videobotschaft. Der 23-Jährige konnte 2017 und 2018 auf der Anlage des MTTC Iphitos triumphieren. Aktuell ist er in Acapulco in Mexiko am Start.

Als weiterer Topspieler hat der Italiener Jannik Sinner seine Zusage gegeben. Über das weitere Teilnehmerfeld wollen die Veranstalter zu einem späteren Zeitpunkt informieren. «Wegen Corona liegt die Meldefrist erst vier Wochen vor dem Turnier. Da stehen noch einige Entscheidungen aus», sagte Turnierdirektor Patrik Kühnen.

Im vergangenen Jahr war das Traditionsturnier in München wegen der Coronavirus-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr soll es trotz der aktuell wieder steigenden Infektionszahlen auf jeden Fall stattfinden. Ob mit oder ohne Zuschauern steht aber noch nicht fest. «Wir haben verschiedene Konzepte, aber da müssen wir noch abwarten», sagte Fabian Tross vom MTTC Iphitos.

