Zverev-Ersatz Hanfmann: „Ich werde alles geben“

Hamburg - Der Zverev-Ersatz Yannick Hanfmann hat nicht lange über einen Einsatz für das deutsche Team bei den Gruppen-Finals des Davis Cups in Hamburg nachdenken müssen.

„Mein erster Impuls war natürlich sofort zu kommen. Ich habe mit dem Team in Rio schöne Momente erlebt, als wir uns qualifiziert haben und ich kenne die Jungs seit Jahren“, sagte der 30-Jährige. „Ich werde auf jeden Fall alles geben, selbst wenn es von der Bank ist oder auf dem Platz ist. Ich freue mich auf eine geile Woche in Hamburg.“



Ohne den am Fuß verletzten Tennisstar Alexander Zverev bestreitet die deutsche Mannschaft am Mittwoch ihre erste Partie der Zwischenrunde gegen Frankreich. Um 14.00 Uhr (DAZN und ServusTV) wird Kapitän Michael Kohlmann dann aber in den Einzelspielen wohl auf Oscar Otte und Jan-Lennard Struff statt auf Hanfmann setzen. Der Zuwachs erfuhr am Sonntag von seinem Einsatz, als er bei der Vorbereitung zum ATP Challenger in Stettin war. Bei der Qualifikation zu den Gruppen-Finals in Rio im März 2022 war er als Ersatzspieler dabei.

