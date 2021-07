Zverev folgt Kerber ins Wimbledon-Achtelfinale

Steht im Achtelfinale: Alexander Zverev in Aktion. Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Kirsty Wigglesworth/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

London - Nach Angelique Kerber ist auch Alexander Zverev in das Achtelfinale des Tennis-Turniers von Wimbledon eingezogen. Der Weltranglisten-Sechste besiegte den Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4).

Zverev benötigte 2:37 Stunden für den Erfolg und will im zweiten Anlauf erstmals das Viertelfinale in London erreichen. Nächster Gegner ist am Montag der Kanadier Felix Auger-Aliassime, er profitierte von der Aufgabe des Australiers Nick Kyrgios wegen einer Bauchmuskelverletzung.

Kerber trifft nach dem 2:6, 6:0, 6:1 über Alexandra Sasnowitsch aus Belarus auf die 17-jährige Amerikanerin Coco Gauff. Die Kielerin hat das Grand-Slam-Turnier vor drei Jahren gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:210703-99-248272/2