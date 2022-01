Zverev mit deutschem Duell zum Auftakt - Kerber gegen Kanepi

Trifft zum Australian-Open-Auftakt auf einen Landsmann: Alexander Zverev. Foto: Mark Baker/AP/dpa (Bild: dpa) (Foto: Mark Baker/AP/dpa)

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Melbourne - Alexander Zverev ist zum Auftakt der Australian Open in einem deutschen Duell gefordert.

Der an Nummer drei gesetzte Tennis-Olympiasieger spielt bei dem am Montag beginnenden ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres in der ersten Runde gegen Daniel Altmaier. Das ergab die Auslosung in Melbourne am Donnerstag. Davis-Cup-Spieler Jan-Lennard Struff bekommt es mit dem Niederländer Botic van de Zandschulp zu tun. Der 38-jährige Philipp Kohlschreiber bestreitet sein Erstrunden-Match gegen den Italiener Marco Cecchinato.

Bei den Damen erhielt die an Nummer 16 gesetzte Angelique Kerber mit dem Match gegen die Estin Kaia Kanepi eine unbequeme Aufgabe. Ex-Melbourne-Siegerin Kerber war nach einer Corona-Infektion erst verspätet nach Australien gereist. Andrea Petkovic ist in ihrem Auftaktspiel gegen die Weltranglisten-Vierte Barbora Krejcikova aus Tschechien ebenso in der Außenseiterrolle wie Tatjana Maria in ihrem Match gegen die an Nummer fünf gesetzte Maria Sakkari aus Griechenland. Die Weltranglisten-Erste Ashleigh Barty aus Australien trifft auf eine Qualifikantin.

© dpa-infocom, dpa:220113-99-691229/2