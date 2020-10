Zverev zieht ins Endspiel des Tennis-Turniers von Köln ein

Der topgesetzte Alexander Zverev steht im Finale von Köln. Foto: Marius Becker/dpa (Bild: dpa) (Foto: Marius Becker/dpa)

Köln - Alexander Zverev hat das Finale des ersten von zwei neuen ATP-Tennisturnieren in Köln erreicht. Der Topfavorit gewann am Samstag sein Halbfinale gegen den ungesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina 7:5, 7:6 (7:3).

Der 23-jährige Hamburger steht damit zum 20. Mal in seiner Karriere in einem Endspiel und greift nach seinem zwölften Turniersieg. Zverev, der vor gut einem Monat bei den US Open seinen ersten Grand-Slam-Titel knapp verpasste, trifft am Sonntag auf den Sieger des zweiten Halbfinals zwischen dem Spanier Roberto Bautista Agut und dem Kanadier Felix Auger-Aliassime. Am Montag beginnt noch ein zweites Hallen-Turnier in Köln.

