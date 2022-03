Zweiter Sieg für Zverev: Tennis-Team erreicht Gruppenphase

Alexander Zverev gewann auch sein zweites Einzel in Rio. (Bild: dpa) (Foto: Andre Borges/dpa)

Rio de Janeiro - Mit seinem zweiten Sieg hat Alexander Zverev das Weiterkommen des deutschen Davis-Cup-Teams perfekt gemacht. Der Olympiasieger gewann in Rio de Janeiro das Spitzeneinzel gegen den Brasilianer Thiago Monteiro mit 6:1, 6:4 und holte damit den entscheidenden dritten Punkt.

Am Freitag hatte Zverev gegen Thiago Seyboth Wild klar in zwei Sätzen gewonnen. Am Samstag bereitete das Tennis-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz mit seinem umkämpften Dreisatzsieg den Weg in die Gruppenphase, die im September an vier noch zu bestimmenden Orten stattfinden wird. Im vergangenen Jahr war Deutschland ohne Zverev im Halbfinale gescheitert.

