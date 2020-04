Der Tennisclub Wetzlar rüstet sich trotz Corona-Krise schon für die neue Saison

Die Tennisspieler brennen darauf, endlich - und unter gewissen Bedingungen - wieder im Freien das Racket schwingen zu dürfen. Im Nachbarland Tschechien ist dies schon seit der vergangenen Woche wieder möglich, am Montag zogen die deutschen Bundesländer Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Rheinland-Pfalz nach. Am 1. Mai sollen in Österreich die Tennisplätze wieder geöffnet werden, drei Tage später dürfen auch in Schleswig-Holstein wieder die Courts betreten werden. Für die übrigen zwölf Bundesländer, also auch Hessen, gibt es bislang noch keine RegelungAber ein an die Bundesregierung, die Landesregierungen, die Gesundheitsministerien sowie Landesverbände adressiertes Schreiben des Deutschen Tennis Bunds (DTB) vom 14. April, das für eine baldige Lockerung wirbt und möglicherweise Bewegung in die Sache bringen könnte. In diesem heißt es unter anderem: "Tennis kann, gerade in der jetzigen Jahreszeit, als Individualsport im Freien ausgeübt werden. Eine Kontaminierung durch das Spielgerät ist nicht möglichKörperkontakt ist nicht Teil der Sportart Tennis. Nach wie vor absolut notwendige Infektionsschutzmaßnahmen können umgesetzt werden." Vor diesem Hintergrund hat der DTB "in enger Absprache mit den Landesverbänden" insgesamt sieben "Maßnahmen und Regelungen festgelegt, unter deren strenger Beachtung und Einhaltung die Ausübung des Tennissports möglich erscheint." Diese betreffen - unter Berücksichtigung der jeweils gültigen Verordnungen - unter anderem die Einhaltung eines Mindestabstands zu anderen Spielern, den Verzicht auf den "bisher obligatorischen" Handshake, die Nutzung der Clubgaststätten und Sanitäranlagen (inklusive Hygieneregeln), den Trainingsbetrieb und die Durchführung der Mannschaftsspiele sowie die Bennenung eines "Corona-Beauftragten zur Sicherstellung aller Vorschriften". Durch seine "Vorteile als Individualsportart in weitläufigen, großzügigen und sich im Freien befindlichen Sportanlagen sind Möglichkeiten gegeben, ernsthaft über eine schrittweise Wiederaufnahme des Tennisbetriebs nachzudenken", glaubt der DTB. (lew)