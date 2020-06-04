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Donnerstag, 04.06.2020 - 16:30
3 min

Einige Mannschaften aus dem Tenniskreis Wetzlar treten nicht zur Medenrunde an

Mehr als ein Dutzend der heimischen Teams aus Gruppen-, Verbands- und Hessenliga haben sich gegen eine Teilnahme an der Tennis-Medenrunde 2020 entschieden.

Von Timo König
Die ein oder andere Spielerbank wird auf den heimischen Tennisplätzen leer bleiben. Denn eine ganze Reihe an Teams hat ihre Teilnahme an der Medenrunde zurückgezogen. Symbolfoto: dpa

Die ein oder andere Spielerbank wird auf den heimischen Tennisplätzen leer bleiben. Denn eine ganze Reihe an Teams hat ihre Teilnahme an der Medenrunde zurückgezogen. Symbolfoto: dpa

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DIESE HEIMISCHEN TEAMS SPIELEN

Hessenliga
Damen 50 (6er): MSG TV Watzenborn/TV Waldgirmes

Verbandsliga

Damen (4er): TC Wetzlar

Gruppenliga

Herren (6er): TC Wetzlar

Damen 30 (4er): MSG TV Lollar/ TC Waldsolms

Herren 30 (6er): TC Wetzlar, TC Leun.

Herren 50 (4er): MSG TC Waldsolms/BC Nauborn

Juniorinnen U 18 (6er): TC Wetzlar

Junioren U 18 (4er): TC Wetzlar

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Tennis Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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