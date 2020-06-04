Donnerstag, 04.06.2020 - 16:30
3 min
Einige Mannschaften aus dem Tenniskreis Wetzlar treten nicht zur Medenrunde an
Von Timo König
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DIESE HEIMISCHEN TEAMS SPIELEN
Hessenliga
Hessenliga
Damen 50 (6er): MSG TV Watzenborn/TV Waldgirmes
Verbandsliga
Damen (4er): TC Wetzlar
Gruppenliga
Herren (6er): TC Wetzlar
Damen 30 (4er): MSG TV Lollar/ TC Waldsolms
Herren 30 (6er): TC Wetzlar, TC Leun.
Herren 50 (4er): MSG TC Waldsolms/BC Nauborn
Juniorinnen U 18 (6er): TC Wetzlar
Junioren U 18 (4er): TC Wetzlar
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