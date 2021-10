Erfolgsgeschichte der Wetzlarer Tennis-Junioren geht weiter

Neben den U 18-Junioren sicherten sich noch drei weitere Tennis-Nachwuchsteams des TC Wetzlar den Meistertitel in ihren jeweiligen Spielklassen. Ungeschlagen und mit am Ende 14:0 Punkten sicherte sich die zweite U 18-Juniorinnen-Mannschaft den Titel in der Kreisliga A und damit den Aufstieg in die Bezirksliga. Am Erfolg beteiligt waren Leonie Eberl, Lene Schneider, Annabelle Wagner, Julia Götz, Charlotte Picken, Lina Geist und Amelie WengerEbenfalls ohne Verlustpunkt (12:0) eroberten die U 10-Junioren des TCW - Felix Wittlif, Leonard Schmidt, Leo Wagner, Clemens Connert, Leo van Huet und Moritz Berker - Platz eins im Gesamtklassements der Kreisliga A. Einen Zähler gaben derweil die Juniorinnen U 15 mit Lina Geist, Linn Heinz, Louisa Bedau und Alina Goode im Verlauf der Medenrunde ab, wurden aber dennoch souverän mit 7:1 Punkten Kreismeister. (red/lew)