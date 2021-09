Erster Sieg für Ulmtaler Tennis-Herren 65

Jetzt teilen:

ULMTAL - Die Herren 65 des TC Ulmtal haben in der Tennis-Hessenliga den ersten Saisonsieg gefeiert. Auf der eigenen Anlage setzte sich das Team um Mannschaftsführer Jens-Uwe Senger mit 4:2 gegen den TC Eschersheim durch und hat den Klassenerhalt vor der abschließenden Partie in Langenselbold schon in der Tasche. Was aber nicht an dem feinen Erfolg unter der Woche lag, sondern an der Tatsache, dass SaFo Frankfurt seine Mannschaft jüngst zurückzog und damit als Absteiger feststeht. Das ursprünglich für vergangenen Montag angesetzte Spiel der Ulmtaler Herren 70 (Gruppenliga) wurde auf Bitten der MSG TV Wehrda/Europabad Marburg, der die Ulmtaler entsprochen haben, kurzfristig auf den 27. September verlegt.

TC Ulmtal - TC Eschersheim 4:2: "Wir haben schon gehofft und auf einen Punkt spekuliert. Mit einem Sieg haben wir vorab nicht gerechnet, es lief aber sehr gut für uns. Rüdiger Hubert ist sehr fit und kann aktuell auch Gegner schlagen, die höher eingeschätzt sind. Und Franz Rösler ist ohnehin unser Punktelieferant", freute sich Senger zudem darüber, dass auch die engen Spiele an sein Team gingen. Senger selbst musste sich in seinem Einzel zwar ebenso klar geschlagen geben wie Terence Roberts, dafür spielte Rösler stark auf und gewann in glatt zwei Sätzen (6:2, 7:5). Und weil Hubert in einem "Marathonmatch" im Champions-Tiebreak gewann, ging es mit einem 2:2-Zwischenstand in die abschließenden Doppel. Hier sorgte die Paarung Hubert/Roberts mit einem klaren Sieg für Punkt Nummer drei, und weil mit Senger/Rösler die Kombination der Ulmtaler auch diesmal im Champions-Tiebreak Nervenstärke zeigte und den längeren Atem hatte, war der erste Saisonsieg danach in trockenen Tüchern.

Ergebnisse: Senger - Figler 3:6, 2:6 Hubert - Rohrbach 6:0, 4:6, 10:6, Rösler - Gräber 6:2, 7:5, Roberts - Schnücker 3:6, 2:6, Senger/Rösler - Figler/Müller 3:6, 7:6, 10:4, Hubert/Roberts - Gräber/Schnücker 6:4, 6:1.