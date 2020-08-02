Sonntag,
02.08.2020 - 19:29
2 min
Für Wetzlar-Open-Sieger Tim Handel sind aller guten Dinge vier
Besonnen, solide und vor allem fast fehlerfrei spielte Tim Handel im Finale der Wetzlar Open auf. Der 23-jährige Tennisspieler aus Reutlingen war stolz und hatte für die Organisatoren viel Lob parat.
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