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Sonntag, 02.08.2020 - 19:30
7 min

Heimkehrer Zahraj bleibt Tennis-Coup bei Wetzlar Open knapp verwehrt

Die Bedingungen für Spitzentennis waren alles anderes als einfach, dennoch waren die 15. Wetzlar Open in Sachen Niveau, Wetter und Stimmung eine runde Sache. Mit Patrick Zahraj schrammt ein Rückkehrer beim "Heimspiel" nur knapp am Turniersieg vorbei.

Lena Wagner: Sportredakteurin Wetzlar
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
Strahlende Gesichter bei strahlender Sonne während der Siegerehrung der 15. Wetzlar Open (v.l.) : Reiner Schäfer von der Sparkasse Wetzlar, Sieger Tim Handel, Finalteilnehmer Patrick Zahraj, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner sowie die Turnierorganisatoren Manfred Throl und Ute Schmidt. Foto: Steffen Bär

Strahlende Gesichter bei strahlender Sonne während der Siegerehrung der 15. Wetzlar Open (v.l.) : Reiner Schäfer von der Sparkasse Wetzlar, Sieger Tim Handel, Finalteilnehmer Patrick Zahraj, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner sowie die Turnierorganisatoren Manfred Throl und Ute Schmidt. Foto: Steffen Bär

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Strahlende Gesichter bei strahlender Sonne während der Siegerehrung der 15. Wetzlar Open (v.l.) : Reiner Schäfer von der Sparkasse Wetzlar, Sieger Tim Handel, Finalteilnehmer Patrick Zahraj, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner sowie die Turnierorganisatoren Manfred Throl und Ute Schmidt. Foto: Steffen Bär

Strahlende Gesichter bei strahlender Sonne während der Siegerehrung der 15. Wetzlar Open (v.l.) : Reiner Schäfer von der Sparkasse Wetzlar, Sieger Tim Handel, Finalteilnehmer Patrick Zahraj, Wetzlars Oberbürgermeister Manfred Wagner sowie die Turnierorganisatoren Manfred Throl und Ute Schmidt. Foto: Steffen Bär

Patrick Zahjaj erfüllt sich bei den Wetzlar Open einen Jugendtraum und erreicht das Finale bei dem Turnier, das sein Vater Radek, langjähriger Cheftrainer beim TC Wetzlar, einst mitorganisiert hatte. Foto: Steffen Bär

Patrick Zahjaj erfüllt sich bei den Wetzlar Open einen Jugendtraum und erreicht das Finale bei dem Turnier, das sein Vater Radek, langjähriger Cheftrainer beim TC Wetzlar, einst mitorganisiert hatte. Foto: Steffen Bär

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