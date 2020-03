HTV schließt sich dem DTB an

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Die Sommer-Medenrunde 2020 im Tennis wird in Hessen nicht vor Juni stattfinden. Dies teilt Hessische Tennis-Verband (HTV) mit und reagiert damit auf die aktuellen Empfehlungen des DTB. Sollte es die Entwicklung in der Corona-Krise zulassen, "ist der Start des kompletten Mannschaftswettspielbetriebs für den 8. Juni vorgesehen. Die Bekanntgabe des dadurch notwendigen Notfallspielplans erfolgt voraussichtlich nicht vor Ende April", heißt es in der HTV-Mitteilung.