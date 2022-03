Inklusiver Tennistag als Impulsgeber für zukünftige Projekte

Ob auf Füßen oder Rädern: Alle Teilnehmern beim Aktionstag bekommen ein Gefühl für den Ball. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - "Eine tolle Stimmung und eine unfassbare Resonanz!" Ute Schmidt ist überwältigt vom erfolgreichen Ablauf des inklusiven Tennistages für Menschen mit und ohne Behinderung, den die 1. Vorsitzende des TC Wetzlar zusammen mit vielen Helfern aus dem Verein, der in diesem Monat sein 110-jähriges Bestehen feiert, am Sonntag in der Tennishalle und der Gaststätte im Wetzlarer Bodenfeld veranstaltete.

An die 50 Sportler mit und ohne Behinderung nahmen mitsamt ihren Betreuern an der Aktion im Rahmen des Projektes "Wir gehören dazu - Menschen mit geistiger Behinderung im Sportverein" teil, die von den Partnern "Special Olympics Hessen", dem Hessischen Tennis-Verband und dem HBRS (Hessischer Behinderten und Rehabilitations-Sportverband) unterstützt wird und die Vertreter geschickt hatten. Parallel lief dieser Aktionstag am Sonntag auch beim TC Laubach. Sascha Groß ("Es war toll, dass so viele Mitglieder uns unterstützt haben"), der bei der "Lebenshilfe" und der Tennisschule "Pro Tennis Performance" tätig ist, kümmerte sich mit acht Trainern und TC-Mitgliedern auf den drei Hallenplätzen um die spielerische Einführung in die Sportart Tennis mit Aufwärm- und Ballgewöhnungsübungen.

Ute Schmidt hatte schon in ihrer sehr ergreifenden Begrüßungsrede auf die Bedeutung diese Aktion hingewiesen: "Wir wollen ein Verein der Zukunft werden, und ich habe für meine Visionen den starken Rückhalt meines Vorstandes. Wir haben hier beim TC die ideale Basis, weil wir neben neun Freiplätzen über eine Dreifelderhalle, eine Gaststätte und eine der besten Tennis-Schulen Hessens auf unserer Anlage verfügen, die mich bei der Umsetzung vieler Ideen unterstützt".

Fotos Ob auf Füßen oder Rädern: Alle Teilnehmern beim Aktionstag bekommen ein Gefühl für den Ball. Foto: Jenniver Röczey Den Rollstuhl führen und gleichzeitig den Ball schlagen - alles eine Frage der Koordination. Foto: Jenniver Röczey 2

50 Sportler mit und ohne Behinderung auf drei Feldern

Aus Echzell und Kelkheim waren auch interessierte Tennisvereinsvertreter in die Domstadt gekommen, um Erfahrungen in Bezug auf solche Veranstaltungen zu sammeln. Nach drei kurzweiligen Stunden, in denen die Beteiligten sich neben der sportlichen Betätigung auch über Medaillen und Urkunden sowie Kaffee und Kuchen gefreut hatten, stand für Ute Schmidt fest: "Diese Aktionen werden wir fortführen." Die TC-Vorsitzende will demnach weitere Veranstaltungen dieser Art folgen lassen, und ab Frühjahr soll in der Außensaison wöchentlich Rollstuhltennis angeboten werden. Außerdem plant Schmidt beim TC Wetzlar auch ein Rollstuhl-Tennisturnier.