Keine Tennis-Medenrunde nach den Sommerferien 2022

WETZLAR - Die Spatzen hatten es schon ziemlich laut von den Dächern gezwitschert, jetzt hat es der Hessische Tennis-Verband (HTV) offiziell bekannt gegeben und entsprechende Rahmenterminpläne sowie Änderungen in der Wettspielordnung veröffentlicht: Die Medenrunde 2022 wird erstmals seit längerer Zeit wieder "in einem Rutsch" und ohne Unterbrechung in den Sommerferien absolviert.

"Aufgrund des späten Ferienstarts im Sommer (am 25. Juli, Anm. d. Red.) werden alle Spieltage bereits vor den Ferien angesetzt. Damit ist die Saison 2022 erstmals seit sechs Jahren nicht mehr geteilt", erklärt der HTV in einer entsprechenden Mitteilung. Der dazu gereichte "Rahmenspielplan Erwachsen" sieht den ersten kompletten Spieltag für alle Altersklassen für rund um das Wochenende 7. und 8. Mai vor, eine Woche vorher sind schon einzelne Senioren-Klassen im Einsatz beziehungsweise können rund um den Maifeiertag Ausweich- und Zusatzspieltage absolviert werden.

Danach geht es ohne große Lücken im Kalender weiter bis zum großflächigen Abschluss von 15. bis 17. Juli, wobei das erste Juni-Wochenende für die Bezirksmeisterschaften der Aktiven und Altersklassen sowie das dritte in diesem Monat für die Hessenmeisterschaften der Senioren vorgesehen sind. Die Hessenliga-Runde der Damen und Herren soll dann zwischen 23. Juli und 14. August - also in den Ferien - über die Bühne gehen.

Recht ähnlich sieht die Planung für die Jugend aus. Auch hier geht es in der ersten Mai-Woche los. Der letzte offizielle Spieltag ist jedoch schon für den 9. Juni terminiert. In der Woche danach können noch zusätzliche oder verlegte Begegnungen nachgeholt werden, bevor rund um das erste Ferienwochenende die Hessenmeisterschaften für den Nachwuchs durchgeführt werden. Die Jugend-Bezirksmeisterschaften sollen um Fronleichnam herum von 13. bis 19. Juni stattfinden. Nach den Ferien sind für 16. bis 18. September noch die Endrunden für die Altersklassen U 12 und U 15 anberaumt.

Zudem hat der erweiterte Sportausschuss des HTV auch eine neue Wettspielordnung mit Gültigkeit zum 1. Oktober verabschiedet. Inhaltlich gibt es dabei keine großen Änderungen, es wurden lediglich einige Passagen unmissverständlicher ausformuliert. Neu mit aufgenommen wurde allerdings folgender Passus zum Thema Hallenschuhe: "Bis dato gab es keine im Regelwerk verankerte Formulierung, was eigentlich passiert, wenn ein:e Spieler:in über kein geeignetes Schuhwerk verfügt, sollte ein Spiel aufgrund von Dunkelheit oder Unbespielbarkeit der Freiplätze in einer Halle begonnen oder verlegt werden. Für die Zukunft ist klar: Führt ein:e Spieler:in nicht das vom Gastgeber in HTO angegebene Schuhwerk mit sich, geht das Spiel mit w.o. verloren."

Noch keine neuen Infos gibt es derweil zum wohl brisantesten Thema der abgelaufenen Sommersaison, dem HTV-Wettspielball. Eine "gesonderte, umfassende Pressemitteilung" dazu soll es demnächst geben, teilt der Verband mit.