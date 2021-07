Marburg Open: Mehr Prämien und ein bekannter Sieganwärter

Am Montag (9 Uhr) starten die Marburg Open mit der Qualifikation, die am Dienstag (ab 10 Uhr) fortgesetzt wird. Im Anschluss daran beginnen die Partien des 32 Spieler umfassenden Hauptfeldes im Einzel und der Doppelwettbewerb. Am Mittwoch (ab 10 Uhr), Donnerstag (ab 11 Uhr) und Freitag (ebenfalls ab 11 Uhr) geht es auf der Anlage an der Willy-Mock-Straße 10 weiter. Die Halbfinals sind für Samstag (ab 13 Uhr) angesetzt, das Endspiel findet am Sonntag (13 Uhr) statt. Am Montag und Dienstag ist der Eintritt frei, ab Mittwoch kostet ein Tagesticket fünf Euro. Alle weiteren, aktuelle Informationen gibt es unter im Internet unter www.marburg-open.info (vsch)