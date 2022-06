Monika Hahn und Wetzlarer Tennis-Damen 60 wieder auf Kurs

Monika Hahn ist 63 Jahre alt und lebt in Reichelsheim in der Wetterau, wo sie auch aufwuchs und - mit 20 Jahren vergleichsweise spät - mit dem Tennisspielen begann, nachdem sie sich vorher schon diversen Ballsportarten und der Leichathletik gewidmet hatte. Die frischgebackene Pensionärin, die vorher im Pharma-Außendienst arbeitete und für eine italienische Firma Parkinson-Medikamente in Kliniken und Arztpraxen vorstellte, blieb ihrem Heimatverein lange treu, bevor sie dem Ruf der damaligen Damen 30 des TC Rot-Weiß Gießen folgte und mit ihnen bis in die Regionalliga durchmarschierte. Danach spielte die zweimalige Altersklassen-Hessenmeisterin (2010 und 2021) noch beim TV Biebertal und wechselte vor rund sechs Jahren zu ihrem heutigen Team, den damals noch Damen 50 des TC Wetzlar. (lew)