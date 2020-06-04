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Donnerstag, 04.06.2020 - 16:30
2 min

Pro & Contra: Ist die Durchführung einer Tennis-Medenrunde 2020 eine gute Idee?

Einige Tennisteams wollen in diesem Jahr nicht Medenrunde spielen, andere schon. Auch die Sportredakteure Volkmar Schäfer und Lena Wagner sind unterschiedlicher Meinung.

Es wird ruhiger als gewöhnlich zwischen Mai und September auf den heimischen Tennisanlagen. Denn einige Mannschaften wollen keine Medenrunde spielen Symbolfoto: dpa

Es wird ruhiger als gewöhnlich zwischen Mai und September auf den heimischen Tennisanlagen. Denn einige Mannschaften wollen keine Medenrunde spielen Symbolfoto: dpa

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