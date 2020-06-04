Donnerstag,
04.06.2020 - 16:30
2 min
Pro & Contra: Ist die Durchführung einer Tennis-Medenrunde 2020 eine gute Idee?
Einige Tennisteams wollen in diesem Jahr nicht Medenrunde spielen, andere schon. Auch die Sportredakteure Volkmar Schäfer und Lena Wagner sind unterschiedlicher Meinung.
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