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Freitag, 31.07.2020 - 18:30
5 min

Tennis: Beide "Lokalmatadore" sind bei den Wetzlar Open weiter dabei

Das nationale Tennis-Preisgeldturnier Wetzlar Open im Bodenfeld hat mit aus heimischer Sicht positiven Nachrichten begonnen. Sowohl der in der Domstadt trainierende Lucas Gerch als auch der dort aufgewachsene Patrick Zahraj habe die erste Hürde genommen.

Lena Wagner: Sportredakteurin Wetzlar
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
Nach einem mitreißenden und erfolgreichen Erstrundenmatch ist Patrick Zahraj bei den Wetzlar Open auf seiner früheren Heimatanlage im Bodenfeld weiterhin mit von der Partie. Foto: Steffen Bär

Nach einem mitreißenden und erfolgreichen Erstrundenmatch ist Patrick Zahraj bei den Wetzlar Open auf seiner früheren Heimatanlage im Bodenfeld weiterhin mit von der Partie. Foto: Steffen Bär

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Nach einem mitreißenden und erfolgreichen Erstrundenmatch ist Patrick Zahraj bei den Wetzlar Open auf seiner früheren Heimatanlage im Bodenfeld weiterhin mit von der Partie. Foto: Steffen Bär

Nach einem mitreißenden und erfolgreichen Erstrundenmatch ist Patrick Zahraj bei den Wetzlar Open auf seiner früheren Heimatanlage im Bodenfeld weiterhin mit von der Partie. Foto: Steffen Bär

Begehrte Plätze: Im Schatten lässt sich das Geschehen auf dem Center Court besonders angenehm mitverfolgen. Foto: Steffen Bär

Begehrte Plätze: Im Schatten lässt sich das Geschehen auf dem Center Court besonders angenehm mitverfolgen. Foto: Steffen Bär

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Tennis Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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