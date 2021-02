Tennis-Gruppen sind eingeteilt

Jetzt teilen:

WETZLAR - Der Hessische Tennis-Verband (HTV) hat die Gruppeneinteilungen für die Medenrunde 2021 auf Landes- und Bezirksebene veröffentlicht. Diese können ab sofort alle über den Ergebnisdienst "HessenTennisOnline (HTO)" eingesehen werden.

81 Mannschaften mehr wollen Medenrunde spielen

Laut HTV wurden insgesamt 5461 Mannschaften - eingeteilt in über 800 Spielklassen - für Sommer-Wettspielbetrieb, der laut aktuellem Rahmenspielplan am 7. Mai beginnen und nach der Sommerferienpause im September fortgesetzt werden soll, gemeldet. Das sind 81 Teams mehr als noch im Vorjahr (vor den Corona-Rückzügen). Besonders in der neu eingeführten Jugend-Altersklasse U 15 (statt U 14 und U 16) sei laut Verbands ein deutlicher Zuwachs an Neumeldungen zu beobachten.

Außerdem erklärt der Verband in der entsprechenden Mitteilung: Das Aussetzen der Abstiegsregelung in der letzten Saison führe - insbesondere auf Landesebene - bei der Einteilung für diese Saison nicht nur zu volleren Gruppen, sondern teilweise auch zu einem Zwei-Gruppen-System in der höchsten Spielklasse, der Hessenliga. In den hiervon betroffenen Altersklassen werde es am Ende der Gruppenspiele daher zu einem entscheidenden Spiel zwischen den jeweiligen Gruppensiegern um den Hessenmeister-Titel geben.