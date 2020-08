Tennis: Herren TC Wetzlar ohne Fortune

Die Herren 30 des TC Leun haben ihre Partie in der Gruppenliga bei der MSG Alsfeld/Lauterbach aus Personalgründen abgesagt. "Zwei Spieler sind verletzt, zwei weitere waren privat verhindert", erklärte Mannschaftsführer Steffen Leyser. Der Vorjahresaufsteiger steht im Tableau aktuell auf dem letzten Platz. Aufgrund der Sonderregelungen in dieser Spielzeit kommen Leyser und Co. trotz der Absage ohne Strafe davon. (tkö)