Dienstag, 30.06.2020 - 18:20
4 min
Tennis: Wetzlar Open in neuem Gewande?
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
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WETZLAR OPEN
Preisgelder: Sieger 2000 Euro, Finalist 1000 Euro, Halbfinale 500 Euro, Viertelfinale 275 Euro, 2. Runde 150 Euro,
Meldeschluss: Dienstag, 28. Juli: 18 Uhr
Hauptfeld: 32 Teilnehmer (28 direkt plus vier Wildcards), keine Qualifikation
Auslosung: Mittwoch, 29. Juli, 18 Uhr
Zeitplan: Freitag, 31. Juli, ab 11 Uhr: 1. Runde; Samstag, 1. August, ab 11 Uhr: 2. Runde; ab 16 Uhr: Viertelfinals; Sonntag, 2. August, 10.30 Uhr: Halbfinals; 14 Uhr: Finale.
Preisgelder: Sieger 2000 Euro, Finalist 1000 Euro, Halbfinale 500 Euro, Viertelfinale 275 Euro, 2. Runde 150 Euro,
1. Runde 75 Euro.
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