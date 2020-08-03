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Montag, 03.08.2020 - 17:30
3 min

Tennisturnier "Wetzlar Open" wird trotz Corona und neuem Modus gut angenommen

Die 15. Wetzlar Open auf der Tennisanlage des TC Wetzlar im Bodenfeld, die wegen Corona als nationales Preisgeldturnier ausgerichtet wurden, glänzten mit regem Zuschauerzuspruch und professionellen Bedingungen für die Spieler.

Lena Wagner: Sportredakteurin Wetzlar
Von Lena Wagner
Sportredakteurin Wetzlar
Blicken auf gelungene Wetzlar Open zurück: die Turnierorganisatoren Manfred Throl und Ute Schmidt. Foto: Steffen Bär

Blicken auf gelungene Wetzlar Open zurück: die Turnierorganisatoren Manfred Throl und Ute Schmidt. Foto: Steffen Bär

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Tennis Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Tennis Sport
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