Ulmtal wartet weiter auf ersten Hessenliga-Punkt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

ESCHERSHEIM - Die Tennis-Herren 65 des TC Ulmtal müssen in der Hessenliga weiterhin auf den ersten Punktgewinn der neuen Saison warten. Nach der 2:4-Auftaktniederlage gegen den TV Watzenborn musste sich das Team um Mannschaftsführer Jens-Uwe Senger auch beim TC Eschersheim mit 1:5 geschlagen geben.

"Ich hatte Eschersheim vorab schon stark eingeschätzt und dieser Einschätzung meinerseits sind sie auch gerecht geworden. Es waren mit dem Wind keine leichten Bedingungen, aber das traf natürlich auf beide Teams zu. Wie in der Vorwoche waren wir in ein, zwei weiteren Spielen doch dran, sodass unter optimalen Umständen ein 3:3 möglich gewesen wäre. Aber unter dem Strich geht der Sieg Eschersheims schon in Ordnung", musste Senger eingestehen.

Starker Rüdiger Hubert

holt den Ehrenpunkt

Der Ulmtaler "MF" blieb in seinem Einser-Einzel gegen Rohrbach chancenlos, auch Franz Rösler und Rolf Lang mussten sich in ihren Matches in zwei Sätzen geschlagen geben. Einzig der bereits in der Vorwoche stark aufspielende Rüdiger Hubert siegte souverän und steuerte den Punkt zum 1:3-Zwischenstand bei. An der Seite von Rösler trat Hubert dann auch im Doppel an und hielt Satz eins bis zum 5:5 absolut offen. Am Ende ging dieser dann aber mit 7:5 an die Eschersheimer Paarung, anschließend auch Satz zwei mit 6:1, damit das Match und auch der Gesamtsieg. Und so fehlte dem Duo Senger/Lang nach glatt gewonnenem erstem Satz (6:0) trotz aller Bemühungen die letzte Konsequenz.

Nach einer spielfreien Woche trifft der TC Ulmtal dann am 25. Mai in einer richtungsweisenden Partie auf die TSG Ahnatal.

Ergebnisse: Rohrbach - Senger 6:2, 6:1, Gräber - Hubert 4:6, 0:6, Schmücker - Rösler 6:4, 6:3, Müller - Lang 6:1, 7:5, Gräber/Schmücker - Senger/Lang 0:6, 7:6, 10:6, Rohrbach/Müller - Hubert/ Rösler 7:5, 6:1.