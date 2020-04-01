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Mittwoch, 01.04.2020 - 19:54
4 min

Wimbledon-Absage: André Begemann findet es schade

Das ruhmreiche Tennisturnier in Wimbledon fällt in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Doppelspezialist André Begemann aus Königstein kann die Entscheidung verstehen, ist aber schon enttäuscht.

2018 noch an der Seite des Japaners Yasutaka Uchiyama auf dem heiligen Rasen unterwegs, fällt für Andre Begemann und seine Tennis-Profikollegen Wimbledon in diesem Jahr aus. Foto: imago

2018 noch an der Seite des Japaners Yasutaka Uchiyama auf dem heiligen Rasen unterwegs, fällt für Andre Begemann und seine Tennis-Profikollegen Wimbledon in diesem Jahr aus. Foto: imago

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