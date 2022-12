1 min

WM-Kontrastprogramm: Will und Vilas statt Messi und Lewa

Volkmar Schäfer zieht sich lieber den Film über die Williams-Schwestern und deren Vater rein, als den Kick in Katar zu schauen. Das könnte in den kommenden Tagen so weitergehen.

Von Volkmar Schäfer Sportredakteur Wetzlar