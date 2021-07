Zwei eminent wichtige Punkte

Jetzt teilen:

WETZLAR - Zwei Matches sollten in der Tennis-Nachholpartie zwischen BG Frankfurt und der MSG Rechtenbach/Reiskirchen/Waldgirmes am Ende den Ausschlag für die Gäste geben. Anette Schäfer und Birgit Weller siegten jeweils knapp in zwei absolut umkämpften Partien und fuhren zwei eminent wichtige Zähler für den heimischen Damen 30-Gruppenligisten ein.

BG Frankfurt - MSG Rechtenbach/Waldgirmes/Reiskirchen 1:5: "Diese beiden Begegnungen waren enorm eng, aber gleichzeitig auch wichtig, denn bereits nach den Einzeln stand es 3:1 für uns", ordnete MSG-Mannschaftsführerin Claudia Parys ein. Ein Punkt war also bereits vor den Doppeln gesichert, doch damit begnügten sich die Rechtenbacherinnen keineswegs, machten den Sack souverän zu und fuhren mit zwei Zählern im Gepäck gen Heimat.

Ergebnisse: Rohsmann - Parys 5:7, 0:6; Gaston-Tischberger - Schäfer 0:6, 6:3, 8:10; Sawai - Weller 5:7, 5:7; Pliquett - Keil 6:3, 6:2; Rohsmann/Pliquett - Parys/Weller 4:6, 6:7; Hegner/Sawai - Schäfer/Keil 1:6, 2:6.