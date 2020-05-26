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Dienstag, 26.05.2020 - 16:59
3 min

André Nills Weg führt wohl in die erste Mannschaft

Der Tischtennisspieler der SSG Breitscheid hat sowohl in der 1. Kreisklasse als auch in der Kreisliga eine starke Saison gespielt.

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
André Nill ist in der Spielzeit einer der Dauerbrenner bei der SSG Breitscheid gewesen. Über seine Einsätze in der ersten und in der zweiten Mannschaft sagt er: "Ich habe bestimmt bald zwei Punktspiele in der Woche absolviert." Foto: Rolf Schäfer

André Nill ist in der Spielzeit einer der Dauerbrenner bei der SSG Breitscheid gewesen. Über seine Einsätze in der ersten und in der zweiten Mannschaft sagt er: "Ich habe bestimmt bald zwei Punktspiele in der Woche absolviert." Foto: Rolf Schäfer

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