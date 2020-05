In der 3. Kreisklasse Nord sicherte sich der TSV Bicken V den ersten Platz. Die Bickener blieben in der Rückrunde ungeschlagen und weisen zum Ende einen Drei-Punkte-Vorsprung auf. Für den Sieg in dieser Klasse waren (v. l.) Felix Keller, Enrique Carrascosa-Santos, Luis Bickel und Luis Carrascosa-Santos verantwortlich. Foto: Rolf Schäfer