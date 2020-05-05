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Tischtennis Dillenburg

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Dienstag, 05.05.2020 - 16:46
2 min

Bilanz der Tischtennis-Kreisliga Mitte: Edingen verliert in der kurzen Rückrunde kein Match und dringt bis auf Rang zwei vor

Der TSV Garbenheim ist seiner Favoritenrolle in der Tischtennis-Kreisliga Mitte gerecht geworden. Der TSV Garbenheim ist seiner Favoritenrolle in der Tischtennis-Kreisliga Mitte gerecht geworden. Nach dem Durchmarsch von der zweiten in die erste Kreisklasse und dem anschließenden Titelgewinn in der ersten Kreisklasse sicherten sich die Garbenheimer auch in ihrer neuen Spielklasse überlegen Rang eins.

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Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Dillenburg,-stadt Dillenburg Sportart Tischtennis
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