Donnerstag, 23.04.2020 - 00:00
4 min
Block, Konter, Punkt
Von Christian Pomoja
Sportredakteur Dillenburg
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ZUR PERSON
Steffen Stanzel, Spitzenspieler des Tischtennis-Bezirksligisten SG 66 Hohenroth, ist 50 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Beilstein. Beruflich ist der zweifache Vater in der ambulanten Fachberatungsstelle des Caritasverbandes im Bezirk Limburg tätig und berät, unterstützt und begleitet Menschen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind.
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