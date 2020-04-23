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Donnerstag, 23.04.2020 - 00:00
4 min

Block, Konter, Punkt

Christian Pomoja: Sportredakteur Dillenburg
Von Christian Pomoja
Sportredakteur Dillenburg
Maßgeblich am Höhenflug der SG 66 Hohenroth in der Bezirksliga beteiligt: Spitzenspieler Steffen Stanzel. Foto: Martin Weis

Maßgeblich am Höhenflug der SG 66 Hohenroth in der Bezirksliga beteiligt: Spitzenspieler Steffen Stanzel. (Foto: Martin Weis)

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ZUR PERSON
Steffen Stanzel, Spitzenspieler des Tischtennis-Bezirksligisten SG 66 Hohenroth, ist 50 Jahre alt, verheiratet und wohnt in Beilstein. Beruflich ist der zweifache Vater in der ambulanten Fachberatungsstelle des Caritasverbandes im Bezirk Limburg tätig und berät, unterstützt und begleitet Menschen, die wohnungslos sind oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind.
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Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Driedorf Sportart Tischtennis
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