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Freitag, 15.05.2020 - 20:17
3 min

Eine perfekte Saison

Sven Jessen: Sportredakteur Dillenburg
Von Sven Jessen
Sportredakteur Dillenburg
Der TTC Merkenbach VI stellte das herausragende Team der 3. Kreisklasse Mitte. Ohne Punktverlust beendeten (v. l.) Alexander Metz, Julian Schäfer, Hannah Zöllner, Manfred Rompf, Kevin Ortseifen, André Schäfer und Frank Tesch die Saison. Foto: Rolf Schäfer

Der TTC Merkenbach VI stellte das herausragende Team der 3. Kreisklasse Mitte. Ohne Punktverlust beendeten (v. l.) Alexander Metz, Julian Schäfer, Hannah Zöllner, Manfred Rompf, Kevin Ortseifen, André Schäfer und Frank Tesch die Saison. Foto: Rolf Schäfer

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Tischtennis Dillenburg Ort Hessen Lahn-dill-kreis Herborn,-stadt Herborn Sportart Tischtennis
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