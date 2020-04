4 min

Für Dennis Häuser liegen Köln und Haiger nahe

Job in Köln, Sport, Spaß und gute Leute in Haiger - Dennis Häuser hat eine Kombination gefunden, die passt. Dafür hat sich der frühere Tischtennis-Hessenligaspieler sogar in die Kreisliga zurückstufen lassen. Nach dem Aufstieg in die Bezirksliga strebt er mit dem TV Haiger weiter nach oben.

Von Sven Jessen Sportredakteur Dillenburg